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Küçükçekmece’de inşaatta çürümüş ceset bulundu

Küçükçekmece’de inşaatta çürümüş ceset bulundu

Atıl vaziyetteki inşaata alkol almak için giden bir şahıs, asansör boşluğunda bir ceset buldu. Bir kısmı çürüyen cesedin kimliğini belirlemek için çalışmalar sürüyor.