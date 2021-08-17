- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Küçükçekmece’de inşaatta çürümüş ceset bulundu
Küçükçekmece’de inşaatta çürümüş ceset bulundu
- İHA
- 17.08.2021 - 09:57
- Güncelleme : 17.08.2021 - 10:02
Küçükçekmece Atakent Mahallesi’ndeki ağaçlık alandaki atıl vaziyetteki inşaata gece saatlerinde inşaata alkol almaya giden bir şahıs, asansör boşluğunda bir ceset olduğunu fark etti.
Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Asansör boşluğunda biriken su, polis ekiplerinin ceset üzerinde inceleme yapmasını engelledi.
İSKİ EKİPLERİ ÇAĞRILDI
Polis ekipleri inceleme yapmak üzere sabah saatlerinde bölgeye geldi.
Suyun çekilmediğinin fark edilmesi üzerinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerine haber verildi.
İSKİ ekipleri, söz konusu suyu boşaltacak ekipmanlara sahip olmadıkları gerekçesi ile olay yerinden ayrıldı.
ÇİZMELERLE SUYA GİRİLDİ
Olay yerine gelen savcı ve inceleme ekipleri, çizmelerle suyun içine girdi.
İnceleme, saat 17.00 sıralarında yapıldı.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.
Ayrıca bir bölümünün çürüdüğü belirlendi.
Küçükçekmece’de inşaatta çürümüş ceset bulundu VİDEO
3 AYDAN FAZLA SÜREDİR İNŞAATTA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Cinsiyeti belirlenemeyen cesedin, atıl vaziyetteki inşaatta 3 aydan fazla bulunduğu tespit edildi.
Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cesedin kime ait olduğu, yapılacak incelemenin ardından belli olacak.