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    Küçükçekmece'de Iraklı iş adamının koruması vuruldu

    Küçükçekmece’de, Iraklı iş adamına suikast için gelen şüpheli, aradığı kişiyi bulamayınca korumasına art arda ateş ederek öldürdü.
    • İHA
    • 02.01.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 11:27
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    Küçükçekmece'de Iraklı iş adamının koruması vuruldu

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Türkiye’de yatırımları bulunan Iraklı iş adamı N.H.M. birkaç yıldır kendisine ve iş yerlerine yönelik silahlı tehdit alıyordu.

    Olay saatlerinde lojistik firmasına gelen bir şüpheli daha önce iş adamının yanında gördüğü koruma görevlisi 50 yaşındaki Muhammet Şevki Taner’e patronunun nerede olduğunu sordu.

    3 EL ATEŞ ETTİ

    Kapı önünde bir süre tartıştıktan sonra şahıs, Taner’e art arda 3 el ateş edip kaçtı. Vücuduna gelen mermiler nedeniyle ağır yaralanan Taner, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Şüpheli şahıs ise koşarak kaçtı.

    Küçükçekmece de Iraklı iş adamının koruması vuruldu #1

    CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı araştırma yaptı. İş adamının daha öncede kendisinden para isteyen adamlar olduğu öğrenildi. Taner’in cenazesi ise memleketine gönderilerek defnedildi.

    Korumanın vurulma anı VİDEO

    Küçükçekmece de Iraklı iş adamının koruması vuruldu #2

    Küçükçekmece de Iraklı iş adamının koruması vuruldu #3

    Küçükçekmece de Iraklı iş adamının koruması vuruldu #4

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