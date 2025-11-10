Küçükçekmece’de iş yerinde silahlı cinayet

- İstanbul Küçükçekmece'de bir iş yerinde silahlı cinayet meydana geldi.
- Olay yerine sevk edilen ekipler, vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
- Polis, soruşturmayı sürdürürken, cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Mahallesi’nde, bir iş yerinden silah sesleri yükseldi.
5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden gelen silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, silahla vurulan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.