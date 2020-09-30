Küçükçekmece'de kahvehaneye pompalı tüfekle saldıran şahıs kamerada

Bölgeye otomobille gelen pompalı saldırgan kahvehaneyi tararken, olayda 1 kişi bacağından yaralandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir kahvehanenin önüne aracıyla gelen Tuğberk T., elindeki pompalı tüfekle art arda ateş açtı.

1 YARALI

O esnada kahvehane önünde bulunan 1 kişi bacağından yaralanırken, saldırgan geldiği araca binip olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de kahvehaneye pompalı tüfekle saldıran şahıs ViDEO

SALDIRGAN ARANIYOR

Bölgeye gelen polis ekipleri sokağı kapatarak çalışma yaparken, daha önceden de sabıkası olduğu öğrenilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan şüphelinin kahvehaneyi taradığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olayın yaşandığı caddede esnaf olan Ahmet Gümüştepe, "Silah seslerini duyduk. 1 kişinin kurşun ayağını sıyırmış geçmiş. Daha önce böyle bir olay yaşamadık." diye konuştu.