Haberler

3. Sayfa Haberleri

Küçükçekmece'de kapalı AVM'ye girmek isteyen şahsın arbede anları

Küçükçekmece'de kapalı AVM'ye girmek isteyen şahsın arbede anları

Geç saatte bölgedeki alışveriş merkezine gelen alkollü şahsa, kapalı olduğu belirtildi. Buna rağmen içeri girmek isteyen şahıs ve güvenlik görevlilerinin arbede anları ise kameraya yansıdı.