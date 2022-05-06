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- Küçükçekmece'de kapalı AVM'ye girmek isteyen şahsın arbede anları
Küçükçekmece'de kapalı AVM'ye girmek isteyen şahsın arbede anları
- 06.05.2022 - 09:49
- Güncelleme : 06.05.2022 - 10:16
İstanbul Küçükçekmece'de saat gereği kapanmış olan alışveiş merkezinin önüne gelen alkollü şahıs, içeri girmek istedi.
Merkezin kapalı olduğunu belirten güvenlik görevlileri, dil dökse de alkollü şahsı ikna edemedi.
Alışveriş merkezinin önü karıştı
Buna rağmen içeri girmeyi zorlayan şahsı engellemeye çalışan güvenlik görevlileri ile kısa süreli bir arbede yaşandı.
İHA'nın aktarımına göre, güvenlik görevlileri şahsın gitmemesi üzerine polise haber verdi.
Küçükçekmece'de kapalı AVM'ye girmek isteyen şahsın arbede anları VİDEO
Polisler zorlu mücadeleyle şahsı araca aldı
Olay yerine gelen polis ekipleri, erkek şahsı karakola götürmek istedi ancak şahıs direnerek karşı çıktı. Polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu şahsı kelepçeleyerek araca bindirdi.
Polis memurları ve güvenlik görevlilerine zorluk yaşatan alkollü şahıs, karakolda ifadesi alınıp, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.