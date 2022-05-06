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    Küçükçekmece'de kapalı AVM'ye girmek isteyen şahsın arbede anları

    Geç saatte bölgedeki alışveriş merkezine gelen alkollü şahsa, kapalı olduğu belirtildi. Buna rağmen içeri girmek isteyen şahıs ve güvenlik görevlilerinin arbede anları ise kameraya yansıdı.
    • 06.05.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 10:16
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    Küçükçekmece'de kapalı AVM'ye girmek isteyen şahsın arbede anları

    İstanbul Küçükçekmece'de saat gereği kapanmış olan alışveiş merkezinin önüne gelen alkollü şahıs, içeri girmek istedi.

    Merkezin kapalı olduğunu belirten güvenlik görevlileri, dil dökse de alkollü şahsı ikna edemedi.

    Alışveriş merkezinin önü karıştı

    Buna rağmen içeri girmeyi zorlayan şahsı engellemeye çalışan güvenlik görevlileri ile kısa süreli bir arbede yaşandı.

    İHA'nın aktarımına göre, güvenlik görevlileri şahsın gitmemesi üzerine polise haber verdi.

    Küçükçekmece'de kapalı AVM'ye girmek isteyen şahsın arbede anları VİDEO

    Polisler zorlu mücadeleyle şahsı araca aldı

    Olay yerine gelen polis ekipleri, erkek şahsı karakola götürmek istedi ancak şahıs direnerek karşı çıktı. Polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu şahsı kelepçeleyerek araca bindirdi.

    Polis memurları ve güvenlik görevlilerine zorluk yaşatan alkollü şahıs, karakolda ifadesi alınıp, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Küçükçekmece de kapalı AVM ye girmek isteyen şahsın arbede anları #1


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