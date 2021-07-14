Küçükçekmece’de kız alıp verme kavgası: 2 yaralı

İki aile arasında kız alma verme mevzusu yüzünden çıkan kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Polis, şüphelilerin peşinde…

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Tevfikbey Mahallesi Köşk Sokak'ta yaşayan iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Aileler arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada aile üyesi 2 kişi, silahla vurularak yaralandı. Hastaneye gelen yaralıların ailesi burada da taşkınlık çıkarttı.

POLİS DAĞITTI

Aile fertlerini sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri bir süre sonra kalabalığı dağıttı.

Yaşanan olaya ilişkin çalışma başlatan ekipler, şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.