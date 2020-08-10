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    Küçükçekmece'de kız arkadaşını rehin aldı: Tutuklandı

    Türkmenistan uyruklu kız arkadaşını silahla tehdit ederek rehin alan adam, polisin ikna çabaları sonucu teslim oldu. Teslim olan şüpheli tutuklandı.
    • AA
    • 10.08.2020 - 12:18
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 12:18
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    Küçükçekmece'de kız arkadaşını rehin aldı: Tutuklandı

    İstanbul Küçükçekmece'de 8 Ağustos günü bir şüpheli Türkmenistan uyruklu kız arkadaşını silahla tehdit etti.

    36 yaşındaki Gulayym H.'yi silahla tehdit etmesinin ardından, kadını rehin alan 50 yaşındaki Mehmet E. B.'nin, Gullaym H.'yi öldüreceğini söylemesi üzerine polis çalışma başlattı.

    SİLAHLA HAVAYA ATEŞ AÇTI

    Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'ndeki olayın ihabarını alan polis, Mehmet E. B.'yi teslim olmaya ikna edilmeye çalışırken silahla havaya ateş açtığı öğrenildi.

    MÜZAKERECİ POLİSLER İKNA ETTİ

    Müzakereci polislerin ikna çabaları sonucu polise teslim olan şüpheli, elindeki tabanca ve 24 fişeği de polise verdi.

    Küçükçekmece'de kız arkadaşını rehin aldı: Tutuklandı VİDEO


    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan Mehmet E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından tutuklandı.

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