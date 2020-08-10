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- Küçükçekmece'de kız arkadaşını rehin aldı: Tutuklandı
Küçükçekmece'de kız arkadaşını rehin aldı: Tutuklandı
- AA
- 10.08.2020 - 12:18
- Güncelleme : 10.08.2020 - 12:18
İstanbul Küçükçekmece'de 8 Ağustos günü bir şüpheli Türkmenistan uyruklu kız arkadaşını silahla tehdit etti.
36 yaşındaki Gulayym H.'yi silahla tehdit etmesinin ardından, kadını rehin alan 50 yaşındaki Mehmet E. B.'nin, Gullaym H.'yi öldüreceğini söylemesi üzerine polis çalışma başlattı.
SİLAHLA HAVAYA ATEŞ AÇTI
Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'ndeki olayın ihabarını alan polis, Mehmet E. B.'yi teslim olmaya ikna edilmeye çalışırken silahla havaya ateş açtığı öğrenildi.
MÜZAKERECİ POLİSLER İKNA ETTİ
Müzakereci polislerin ikna çabaları sonucu polise teslim olan şüpheli, elindeki tabanca ve 24 fişeği de polise verdi.
Küçükçekmece'de kız arkadaşını rehin aldı: Tutuklandı VİDEO
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Mehmet E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından tutuklandı.