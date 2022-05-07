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    Küçükçekmece’de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu

    14 yaşındaki çocuk sosyal, medyada gördüğü kolonyalı şakayı kuzenine yapmak istedi. Eli tutuşan kuzen son anda kurtuldu. Şoka giren kuzen, şakayı yapan akrabasına tekme tokat daldı.
    • 07.05.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 10:44
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    Küçükçekmece’de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'ndeki bir markette oturan kuzeni Devran Akgöl’ün yanına gelen 14 yaşındaki B.A., kuzeninin eline kolonyayı döktükten sonra çakmağı çaktı.

    Bu sırada Devran Akgöl’ün eli tutuşmaya başladı.

    Can havliyle tekme tokat dövdü

    Eli alevler içinde kalan Akgöl, bir yandan alevleri söndürmek isterken bir yandan da refleksle kuzeni olan B.A.’ya tekme tokat vurmaya başladı.

    Elinin bir kısmında yanık meydana gelen Akgöl, dondurma ile soğutmaya çalıştı.

    Kolonyalı şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu VİDEO

    Tehlike şaka kamerada

    Sosyal medyada gördüğü şakayı kuzenine yapan B.A., daha sonra dükkâna gelerek kuzeninden özür diledi.

    5 Mayıs Perşembe akşamı yaşanan ve facianın eşiğinden dönülen şaka anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Küçükçekmece’de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu #1

    “Bol sürdüğü için söndüremedik”

    Neredeyse bir faciaya neden olan şaka hakkında İHA’ya konuşan ve eli yanan Devran Akgöl, “Amcaoğlumla otururken biraz dalmıştım, kendisi sosyal medyadan gördüğü bir videoyu bana yansıttı. Ama yanıcı madde olduğu için ufak bir kaza geçirdi. 'Kolonya ister misin?' dedi, ben de elime sürdükten sonra alttan çakmağı vurunca alev aldı. Biraz da bol sürdüğü için söndüremedik. Ufak çaplı bir şey oldu, biraz o sinirle de tartaklamış olduk. Şok geçirdim ama tabi hırpaladığım için üzüldüm. Sonradan barıştık, aramızda hallettik.” dedi.

    Küçükçekmece’de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu #2


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