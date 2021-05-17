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    Küçükçekmece’de komşusunu silahla vurdu

    Komşular arasında çıkan kavgada, taraflardan biri evine giderek silah aldı. Komşusuna ateş açan şahıs, olay yerinden kaçtı.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 16:55
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 16:58
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    Küçükçekmece’de komşusunu silahla vurdu

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi, Yeşilova Mahallesi Yeni Camii Sokak’taki Çelik Apartmanı’nda oturan 55 yaşındaki Mustafa Akaslan ile husumetli olduğu öğrenilen komşusu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

    Eve girip silahını alan şahıs, apartmandan çıkan Akaslan’a ateş açtı.

    OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Kurşunlardan biri, Akaslan’ın bacağına isabet etti. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

    Silah seslerinin duyulması üzerine ekiplere haber verildi.

    Küçükçekmece’de komşusunu silahla vurdu VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Polis, silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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