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Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil, halı sahaya girdi
İstanbul Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil, çocukların bulunduğu halı sahaya girerken, kazada araçtaki 2 kişi hafif yaralandı.
- 23.05.2022 - 02:51
Küçükçekmece Alt Hat Boyu Caddesi'nde seyir halinde bulunan 34 VE 9122 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkması üzerine trafik ışıklarına çarptı.
Savrulan araç, halı sahaya girdi
Otomobil daha sonra savrularak yol kenarında bulunan halı sahaya girdi.
Halı sahadaki çocuklar kurtuldu, araçtaki 2 kişi yaralandı
DHA'nın haberine göre; kaza sırasında halı sahada bulunan çocuklar, şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.