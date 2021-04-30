Küçükçekmece'de kontrolsüz yıkım paniği

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina kepçe darbesiyle yerle bir olurken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde İnönü Mahallesi Bayır Sokak’ta kentsel dönüşüm kapsamında sokaktaki bir bina kontrollü olarak yıkılmak istendi. Ancak önlem alınmayınca kontrollü yıkım kontrolden çıktı.

Bina bir kepçe darbesiyle yerle bir oldu.

Binanın yıkılmasıyla ortalığı toz bulutu sararken, kontrolsüz yapılan yıkım paniğe neden oldu.

YIKIM ANI KAMERADA

Sokak kapanırken, olay yerine gelen zabıta ekipleri incelemenin ardından sokağın açılması için yıkımı yapanlara uyarıda bulundu.

Yıkım anı kameraya yansıdı.

Küçükçekmece’de kontrolü yıkım kontrolden çıktı VİDEO