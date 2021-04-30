Euro
9.9557
-0.08%
Dolar
8.2746
0.87%
Altın
470.43
0.68%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
467.555
7.30%
EXEN Coin
26.91
-3.06%
18ºC
İstanbul
Açık 18 C

    Küçükçekmece'de kontrolsüz yıkım paniği

    Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina kepçe darbesiyle yerle bir olurken, o anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 18:04
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 18:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece'de kontrolsüz yıkım paniği

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde İnönü Mahallesi Bayır Sokak’ta kentsel dönüşüm kapsamında sokaktaki bir bina kontrollü olarak yıkılmak istendi. Ancak önlem alınmayınca kontrollü yıkım kontrolden çıktı.

    Bina bir kepçe darbesiyle yerle bir oldu.

    Binanın yıkılmasıyla ortalığı toz bulutu sararken, kontrolsüz yapılan yıkım paniğe neden oldu.

    YIKIM ANI KAMERADA

    Sokak kapanırken, olay yerine gelen zabıta ekipleri incelemenin ardından sokağın açılması için yıkımı yapanlara uyarıda bulundu.

    Yıkım anı kameraya yansıdı.

    Küçükçekmece’de kontrolü yıkım kontrolden çıktı VİDEO

    Küçükçekmece de kontrolsüz yıkım paniği #1

    Küçükçekmece de kontrolsüz yıkım paniği #2

    Küçükçekmece de kontrolsüz yıkım paniği #3

    Küçükçekmece de kontrolsüz yıkım paniği #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir