Küçükçekmece’de kuşları kovalamak isterken hayatını kaybetti

Evin terasında sokaktan geçen elektrik tellerine konan kuşları kovalamak isterken elektrik akımına kapılan S.Ö, kurtarılamadı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 15 yaşındaki S.Ö., sokaktaki elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

S.Ö.'nün sopayla vurduğu elektrik tellerinde aniden bir patlama yaşandı.

Elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti.

Olay yerine polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulunurken, 15 yaşındaki çocuğun yakınları da sinir krizleri geçirdi.

Cenazesi, incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.





