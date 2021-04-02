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    Küçükçekmece’de kuşları kovalamak isterken hayatını kaybetti

    Evin terasında sokaktan geçen elektrik tellerine konan kuşları kovalamak isterken elektrik akımına kapılan S.Ö, kurtarılamadı.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 14:36
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 15:16
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    Küçükçekmece’de kuşları kovalamak isterken hayatını kaybetti

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 15 yaşındaki S.Ö., sokaktaki elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi.

    ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

    S.Ö.'nün sopayla vurduğu elektrik tellerinde aniden bir patlama yaşandı.

    Elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti.

    Olay yerine polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulunurken, 15 yaşındaki çocuğun yakınları da sinir krizleri geçirdi.

    Cenazesi, incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

    Küçükçekmece’de kuşları kovalamak isterken hayatını kaybetti #1

    Küçükçekmece’de kuşları kovalamak isterken hayatını kaybetti #2

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