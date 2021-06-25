Döviz alımı için kuyumcuya gelen bir şahıs, hazırladığı düzenek ile 800 bin lira dolandırarak kayıplara karıştı. Kuyumcunun dolandırılma anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde Rus uyruklu bir şahıs, Sefaköy’de Volkan Dinçler’e ait kuyumcu dükkanına geldi.

Şahıs, güven kazanmak sık sık dükkana uğrayarak döviz işlemlerini halletti.

Döviz alımları yapan şahıs, üçüncü gün 60 bin dolar ve 20 bin euro almak üzere dükkana geleceğini Dinçler’e haber verdi.

Volkan Dinçler, hazırladığı dövizleri dükkana getirdi.

Dinçler'den aldığı dövizleri saydıktan sonra beyaz zarflara koyan şahıs, yanında bulunan çantalarıyla uzun süre uğraştı.

Bir yandan kuyumcuyla konuşup, kuyumcunun hazırladığı para dolu zarfları çantasına koydu.

KAĞIT DESTELİ ZARFI MASAYA BIRAKTI

Ardından çantanın farklı bir bölmesinden, üst kısmı gerçek döviz iç kısımlarında ise kağıt desteler olan zarfları çıkarıp tekrar masaya koydu.

Kağıt desteleri masaya koyan şahıs, bankadan para çekme bahanesi ile aldığı dövizler ile dükkandan çıktı.

EKİPLERE BİLDİRİLDİ

Şahıs, yaklaşık 800 bin lira ile kayıplara karıştı.

Dinçler durumdan şüphelenince, şahsın bıraktığı çantanın içini açtı.

Gerçek anlaşılınca, durum polis ekiplerine bildirildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hırsızlık anları anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Küçükçekmece’de kuyumcu 800 bin lira dolandırıldı VİDEO



“İLK DEFA BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELDİ

Volkan Dinçler yaşadığı olayı şu ifadeler ile anlattı:

“30 senedir kuyumculukla uğraşıyorum. Bunca senedir hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi.

Dükkanımızı 3 gündür Rus Azerisi bir müşteri geliyor. İlk başta 3 bin dolar, 5 bin dolar, 9 bin dolar alışveriş yaptı.

Sonra benden 60 bin dolar 20 bin Euro istediğin söyledi. Ben de o parayı temin ettim getirdim.

Buraya iki çanta ile geldi. Daha önceden kendi hazırladığı ön banknotu 100 dolar gerisi kağıt olan banknotlarla gelmiş.

Biz orijinal dolarları teslim ettik, kendisi el çabukluğu ile parayı yer değiştiriyor.

Biz de zarfın içinde para olduğunu görüyoruz. Çantayı bize teslim edip bankaya para çekip geleyim diyor.

Bir saat boyunca gelmiyor, biz çantayı açıyoruz kağıtlar ortaya çıkıyor.





“ORGANİZE İŞ BUNLAR”

Çok mağduruz, devlet büyüklerimizden bu işe el atmasını rica ediyoruz. Devletimize ve emniyetimize güveniyoruz.

800 bin lira kaybımız var. Bu büyük ihtimalle çete işi, organize iş bunlar. Kuyumculara dadanmışlar.”