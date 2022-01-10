İstanbul Küçükçekmece'de borçlarını ödeyebilmek için, 40 bin TL karşılığında anlaştığı kiralık soyguncuya kuyumcu dükkanındaki 700 bin liralık emanet altınları çaldırdı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Uğur Ş. (31), 24 Aralık 2021 günü polisi arayarak gaspa uğradığını, maskeli bir kişinin bıçak tehdidiyle bütün altınlarını çaldığını söyledi.

KUYUMCUNUN RAHATLIĞI, POLİSİ ŞÜPHELENDİRDİ

Olay yerine giden Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kuyumcunun ifadesini aldıktan sonra güvenlik kameralarını inceledi. Soygun sırasında kuyumcunun rahat tavırlar sergilediğini fark eden ekipler durumdan şüphelendi.

Küçükçekmece'de kuyumcunun soygun oyununu polis bozdu - VİDEO

KİRALIK SOYGUNCU, HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen gaspçı Halil A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Halil A.'nın polis sorgusu şüpheleri haklı çıkardı.

Kuyumcu Uğur Ş. ile birlikte soygun için plan yaptıklarını anlatan Halil A., "Soygun için beni kiraladı. Bana bu iş karşılığında 40 bin lira vereceğini söyledi ama onu da vermedi" dedi.

KUYUMCU DA TUTUKLANDI

Gaspçının itirafı üzerine kuyumcu Uğur Ş. de gözaltına alındı. Uğur Ş.'nin çalınan yaklaşık 700 bin TL değerindeki altınları eriterek borçlarını ödediği tespit edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Uğur Ş. ve Halil A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların soygun oyunu güvenlik kamerasına da yansıdı.