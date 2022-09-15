Sabah saatlerinde park halindeki otomobilin yanına gelen 3 şüpheli, aracın camını kırarak yaklaşık 400 bin TL'lik malzeme çaldı. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde park halindeki lüks araca hırsız dadandı.

Sabah saatlerinde otomobil ile lüks aracın yanına gelen kimliği belirsiz 3 kişiden biri, taş ile aracın camını kırarak içeri girdi.

3 dakikada aracı soydular

Arrdından ön kısımdaki NBT ekranı, hayalet gösterge ve joystick vitesi çalarak olay yerine geldikleri araca binerek kaçtı.

3 dakikada lüks araçtan yaklaşık 400 bin TL’lik malzeme çalan şahıslar, otomobilin sahibi Engin Toprak tarafından fark edildi.

Ekipler harekete geçti

İHA'nın aktarımına göre; Toprak'ın durumu polis ekiplerine bildirmesiyle ekipler harekete geçerek parmak izi çalışması başlatttı.

Öte yandan çevredeki kameralar da incelendi.

"Söktüklerini arka camdan içeri veriyorlar"

Konuya ilişkin konuşan Engin Toprak, “Sabah saat 06.40 ila 07.40 arasında oldu. Görünürde üç kişi görünüyor ama aracın içinde bir kişi kalıyor. Aracı sıfır olarak yanaştırıyorlar. Onun camından bunun camını kırarak içeri giriyorlar. Söktüklerini arka camdan içeri veriyorlar. Yani NBT ekranı almışlar, hayalet gösterge almışlar, bir de joystick vitesi almışlar. Araç çalışmıyor, sadece kapıları açıp kapatabiliyoruz.” dedi.

Küçükçekmece'de lüks araca 400 bin TL'lik vurgun VİDEO

"Yaklaşık 400 bin TL civarında zarar var"

Kafalarında kapüşon olduğunu söyleyen Toprak, “Haber verdik polisler hemen geldiler. Toplam kamera kaydında 3 dakika 40 saniyede çalıp gidiyorlar. Yaklaşık 400 bin TL civarında zarar var. Servisle görüştük set olarak 21 bin euroya yapılıyormuş.” diye konuştu.