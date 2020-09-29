Müşteri kılığında markete gelen 3 kadın, eteklerinin altına gizledikleri ürünleri çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Cennet Mahallesi'nde bulunan bir markete müşteri gibi gelen 3 kadın, kasadaki Yaşar Demir'i sigara alma bahanesiyle oyaladı.

ÜRÜNLERİ ÇALIP ETEKLERİNE GİZLEDİLER

O sırada kadınlardan biri, reyonlarda bulunan ürünleri alarak eteğinin içine attı. Daha sonra bir başka kadın ise market dolabına yönelerek dolaptan aldığı içeceği eteğinin içine attı.

Tırnakçılık yöntemiyle de kasadan 50 lira alan 3 kadın, marketten ayrıldı.

Küçükçekmece'de marketten ürün çalan kadınlar kamerada ViDEO

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Market sahibi Okan Demir'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamera görüntülerini inceleyerek kaçan 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı.

"RAHATLIK HAT SAFHADA"

Market sahibi Okan Demir, "Bunlar planlı olarak çalışıyor. İki ayda bir ziyaret ediyorlar. Sonra babamdan sigara parasının üstü 50 lirayı alıyorlar. O arada babamı oyalıyorlar. Buradan da bayağı ürün almışlar. Ben geldim. Ben buradayken bile dolaptan içecek aldılar. Bunlardaki rahatlık hat safhada. Bunlar buradan başlayıp herkese girip çıkıyorlar. Şikayetçi olduk. İnşallah bunları yakalarlar" dedi.

Öte yandan hırsızlık anı ise market kamerasına saniye saniye yansıdı.