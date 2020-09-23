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Küçükçekmece’de masa ve sandalyeler havada uçuştu

Küçükçekmece’de masa ve sandalyeler havada uçuştu

İki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Döner bıçağı, masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.