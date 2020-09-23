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    Küçükçekmece’de masa ve sandalyeler havada uçuştu

    İki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Döner bıçağı, masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 23.09.2020 - 12:00
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    Küçükçekmece’de masa ve sandalyeler havada uçuştu

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Gültepe Mahallesi Reyhan Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar ellerine aldıkları döner bıçakları, masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırmaya başladı.

    KAVGA ANI KAMERADA

    Ortalığın bir anda karıştığı olayda, çok sayıda kişi hafif şekilde yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İstanbul’da döner bıçaklı, masalı ve sandalyeli kavga İZLE

    BİRÇOK ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Kavga nedeniyle ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede inceleme yapan polis, olaya karışan birçok şahsı gözaltına aldı.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Küçükçekmece’de masa ve sandalyeler havada uçuştu #1

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