Küçükçekmece'de metrobüs kazası

Seyir halindeki metrobüsün, durakta yolcu bekleyen metrobüse çarpması sonucu 24 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönünde metrobüs kazası yaşandı.

Yolcu almak için bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

24 YARALI

Çarpışmanın ekisiyle 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri de aksadı.

"ŞİDDETLİ BİR ÇARPMA HİSSETTİM"

Metrobüste bulunan bir yolcu, "Seyir halindeydik, işe gidiyorduk her zamanki gibi. Kitap okuduğum için aşırı derecede şiddetli bir çarpma hissettim.” dedi.

