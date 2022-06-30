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    Küçükçekmece'de minibüsün freni boşaldı, çocuk kıl payı kurtuldu

    Freni boşalan park halindeki minibüs, geri kayarak park halindeki araca ve bir evin duvarına çarptı. Duvar dibinde oynayan çocuk, kazayı kıl payı atlattı.
    • 30.06.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 10:31
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    Küçükçekmece'de minibüsün freni boşaldı, çocuk kıl payı kurtuldu

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi İncirkuşu Sokak’ta salı günü akşam saatlerinde, freni boşalan park halindeki minibüs geri kaydı.

    Araç önce park halinde olan başka bir araca, ardından bir evin duvarına çarptı. Duvarın bir kısmı çarpmanın etkisi ile devrilince, duvar dibinde oyun oynayan çocuk son anda kurtuldu.

    İHA’nın haberine göre; kazada yaralanan kimse olmadı. Araçlarda ve evin duvarında maddi hasar meydana geldi.

    "Burası çocuk doluydu"

    Kazada aracı ve iş yeri hasar gören Aziz Orhan, şu ifadeleri kullandı:

    “Şu tarlada freni boşaldı, geri geri geldi köşe başında bizim aracımıza çarptı. Oradan kaydı, buraya girdi. Ondan sonra biz geldik, kapıyı falan kırmışlar. Allah’tan kimseye bir şey olmadı, burası çocuk doluydu. Bir tane çocuk var çocuk ayağını atıyor, otobüs düşüyor.”

    Küçükçekmece'de minibüsün freni boşaldı, çocuk kıl payı kurtuldu VİDEO


    Küçükçekmece de minibüsün freni boşaldı, çocuk kıl payı kurtuldu #1

    Küçükçekmece de minibüsün freni boşaldı, çocuk kıl payı kurtuldu #2

    Küçükçekmece de minibüsün freni boşaldı, çocuk kıl payı kurtuldu #3

    Küçükçekmece de minibüsün freni boşaldı, çocuk kıl payı kurtuldu #4

    Küçükçekmece de minibüsün freni boşaldı, çocuk kıl payı kurtuldu #5


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