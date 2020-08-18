Müzikhole gelen bir kişinin, içeride bulunanlarla tartıştıktan sonra silahını çekerek ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan müzikhole gelen Ş.H. ile içerdekiler arasında tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Silahını çıkaran Ş.H. önce müzikholde müşteri olduğu öğrenilen Tolga Erdemci'yi bacağından, sonrasında ise kendisini uzaklaştırmak isteyen müzikhol çalışanı Ayetullah Özbek'i kafasından vurarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde başından vurulan Ayetullah Özbek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Tolga Demirci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de müzikholde silahlı saldırı ViDEO

SALDIRGAN ARANIYOR

Cinayetin nedeni henüz belirlenemezken polis, şüpheli Ş.H.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, hayatını kaybeden Ayetullah Özbek'in evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.