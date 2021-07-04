Euro
10.2983
0.07%
Dolar
8.6796
0.34%
Altın
498.82
0.95%
Borsa
1.377
0.28%
Bitcoin
305.401
2.31%
EXEN Coin
30.20
2.54%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Küçükçekmece’de müzikhole silahlı saldırı

    Müzikholde yaşanan tartışmanın ardından silahlar patladı. İki kimliği belirsiz şahıs, mekana ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
    • İHA
    • 04.07.2021 - 10:40
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 10:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece’de müzikhole silahlı saldırı

    Küçükçekmece’ye bağlı İkitelli’de kimliği bilinmeyen bir şahıs, cadde üzerinde bulunan bir müzikhole girdi.

    Bilinmeyen bir nedenle mekanın içinde başlayan kavganın ardından, şahıs bölgeden uzaklaştı.

    Bir süre sonra otomobili ile mekanın önüne tekrardan gelen şahıs, etrafa küfürler yağdırdı.

    “BU MEKANI AÇTIRMAYACAĞIM”

    Müzikholü kurşun yağmuruna tutarak, “Bu mekanı açtırmayacağım.” diye bağırmaya başladı.

    Başka bir saldırgan daha caddeye gelerek mekana ateş açtı.

    EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Saldırganlar, otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştı.

    Saldırı anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

    Küçükçekmece’de müzikhole silahlı saldırı #1

    Küçükçekmece’de müzikhole silahlı saldırı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir