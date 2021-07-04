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- Küçükçekmece’de müzikhole silahlı saldırı
Küçükçekmece’de müzikhole silahlı saldırı
Müzikholde yaşanan tartışmanın ardından silahlar patladı. İki kimliği belirsiz şahıs, mekana ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
- İHA
- 04.07.2021 - 10:40
- Güncelleme : 04.07.2021 - 10:42
Küçükçekmece’ye bağlı İkitelli’de kimliği bilinmeyen bir şahıs, cadde üzerinde bulunan bir müzikhole girdi.
Bilinmeyen bir nedenle mekanın içinde başlayan kavganın ardından, şahıs bölgeden uzaklaştı.
Bir süre sonra otomobili ile mekanın önüne tekrardan gelen şahıs, etrafa küfürler yağdırdı.
“BU MEKANI AÇTIRMAYACAĞIM”
Müzikholü kurşun yağmuruna tutarak, “Bu mekanı açtırmayacağım.” diye bağırmaya başladı.
Başka bir saldırgan daha caddeye gelerek mekana ateş açtı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Saldırganlar, otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştı.
Saldırı anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.