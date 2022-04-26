Küçükçekmece'de oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İş yerinde tartışma yaşadığı oğlu tarafından 10 yerinden bıçaklanan Rüstem Dulkadir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde işten dükkanına malzeme bırakmaya dönen 40 yaşındaki elektrik ustası Rüstem Dulkadir, oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

10 bıçak darbesi aldı; kurtarılamadı

Dükkan içinde bir süre boğuşarak dışarı çıkan ikili, dışarıda da kavga etmeye devam etti. Rüstem Dulkadir, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 10 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yaralı adam hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırgan aranıyor

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde güvenlik kamerası ile delil incelemesi yaptı. Polis, olaydan sonra kayıplara karışan saldırganın oğulun yakalanması için çalışma başlattı.

''Bağrış sesleri duyduk''

Olayla ilgili görgü tanıklarından esnaf Turan Abay yaptığı açıklamada, "Gece saat 00.30 sıralarıydı. Biz sesler üzerine dışarı çıktık. Bağırma sesleri duyduk. Komşumuzun yerde yattığını gördüm. Ambulans falan geldi. Müdahale ettiler. Bıçaklayan oğlu olduğunu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre ise yaşanan cinayet güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.