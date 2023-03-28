Küçükçekmece'de öğrencileri döven servis şoförü tutuklandı

DHA
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'ndeki bir okulda zilin çalmasıyla öğrenciler servislere koştu.
Ortaokul öğrencilerinin bindiği serviste ise dehşete düşüren anlar yaşandı.
Süpürge sapıyla çocukları dövdü
İddiaya göre servise binen öğrencilerden bazıları, yere çöp attı.
Bunun üzerine sinirlenip çocuklara bağıran servis şoförü A.H., eline aldığı süpürge sapıyla çocukları dövdü.
Şiddeti, bir öğrenci kayda aldı.
Tutuklandı
Görüntüler, sosyal medyada yayıldı, büyük tepki gördü.
Şikayet üzerine servis şoförü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.H., Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'çocuğa karşı kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.