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    Küçükçekmece’de öğrencisini darbeden öğretmene hapis talebi

    Kulağından çektiği 9 yaşındaki öğrencinin yaralanmasına sebep olan öğretmen Mustafa Çalışır hakkında, 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 09:24
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    Küçükçekmece’de öğrencisini darbeden öğretmene hapis talebi

    İstanbul Küçükçekmece'deki Zühtü Şenyuva İlkokulu’nda 7 Ekim günü öğretmen Mustafa Çalışır, iki arkadaşın kavgasını ayırmaya çalışan 4. sınıf öğrencisi Sercan B'nin kulağından çekerek yaralamıştı.

    Öğrencinin ailesi, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

    Mustafa Çalışır hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

    1 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü öğrenciler arasında tartışma çıktığı, öğretmen Mustafa Çalışır’ın öğrenci Sercan B.’yi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı belirtildi.

    İddianamede öğretmen Mustafa Çalışır’ın ‘kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

    Küçükçekmece’de öğrencisini darbeden öğretmene hapis talebi #1

    Küçükçekmece’de öğrencisini darbeden öğretmene hapis talebi #2


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