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- Küçükçekmece’de okula giden liseli gence araç çarptı
Küçükçekmece’de okula giden liseli gence araç çarptı
- İHA
- 22.09.2021 - 09:27
- Güncelleme : 22.09.2021 - 10:05
Bugün sabah saatlerinde İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bir araç, okula giderken yolun karşısına geçmeye çalışan lise 2'inci sınıf öğrencisi Kain Nuri K.’ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle genç, savrularak yere düştü.
Yaralanan gencin yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar koşarken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, incelemenin ardından araç çekildi.
Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hastanede tedavisi süren Kain Nuri K’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Küçükçekmece’de, otomobil okul yolundaki öğrenciye çarptı VİDEO
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.