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    Küçükçekmece’de okula giden liseli gence araç çarptı

    Hayati tehlikesi bulunmayan öğrenci tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 10:05
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    Küçükçekmece’de okula giden liseli gence araç çarptı

    Bugün sabah saatlerinde İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bir araç, okula giderken yolun karşısına geçmeye çalışan lise 2'inci sınıf öğrencisi Kain Nuri K.’ye çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle genç, savrularak yere düştü.

    Yaralanan gencin yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar koşarken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

    HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    Genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, incelemenin ardından araç çekildi.

    Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hastanede tedavisi süren Kain Nuri K’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Küçükçekmece’de, otomobil okul yolundaki öğrenciye çarptı VİDEO

    KAZA ANI KAMERADA

    Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Küçükçekmece’de okula giden liseli gence araç çarptı #1

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