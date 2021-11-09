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    Küçükçekmece’de önce anahtarı sonra otomobili çaldı

    Gültepe Mahallesi’nde 2 daireye giren hırsızlık şüphelisi, bir daireden ziynet eşyası çalarken diğerinden otomobil anahtarı alıp apartman çıktı. Şüpheli, otomobili de çalıp kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 09.11.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 10:34
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    Küçükçekmece’de önce anahtarı sonra otomobili çaldı

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde 30 Ekim günü akşam saatlerinde bir hırsızlık şüphelisi, gözüne kestirdiği apartmanda 2 daireye girdi.

    Hırsızlık şüphelisi olan şahıs evlerden birinden ziynet eşyası, diğerinden ise parfüm ve otomobil anahtarını alıp çıktı.

    Ardından otomobil anahtarıyla garaja giden şüpheli, garajdan çıkardığı otomobille kayıplara karıştı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Şüphelinin o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, şüphelinin apartman önünde oyalandıktan sonra güvenlik kamerasının yönünü değiştirdiği, apartmandan çıktıktan sonra garaja doğru gittiği, otomobile binişi ve otomobili garajdan çıkararak kaçtığı anlar yer aldı.

    Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlattı.

    Küçükçekmece’de önce anahtarı sonra otomobili çaldı VİDEO

    Küçükçekmece’de önce anahtarı sonra otomobili çaldı #1

    Küçükçekmece’de önce anahtarı sonra otomobili çaldı #2

    Küçükçekmece’de önce anahtarı sonra otomobili çaldı #3

    Küçükçekmece’de önce anahtarı sonra otomobili çaldı #4

    Küçükçekmece’de önce anahtarı sonra otomobili çaldı #5

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