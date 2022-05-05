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- Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere çıktı
Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere çıktı
E-5 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın bariyelere çıkması sonucu yaşanan kazada yaralananın olmaması faciayı önledi.
- 05.05.2022 - 13:28
- Güncelleme : 05.05.2022 - 14:36
İstanbul Küçükçekmece E-5 Karayolu Avcılar istikametinde yaşanan kazada, Kaan L. yönetimindeki araba, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çıktı.
Araç bariyerlerin üzerinde yaklaşık 30 metre sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan olmadı
Kaza nedeniyle trafik tek şeritten yönlendirilirken, kazada yaralanan olmadı.
Trafik normale döndü
Maddi hasar oluşan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere çıktı VİDEO