Küçükçekmece'de bir otomobil içerisinde kafasına poşet geçirilmiş halde erkek cesedi bulundu.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, park halindeki bir otomobil içerisinde kafasına poşet geçirilmiş halde erkek cesedi ve aracın arka koltuğunda ise açık halde iki piknik tüpü bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Aracın arka koltuğunda ise açık halde iki piknik tüpü bulunduğu öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından ceset Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılıyor.

Küçükçekmece'de otomobilin içinde ceset bulundu VİDEO



"ARKA KOLTUKTA İKİ TÜP AÇILMIŞ"

Olayı gören mahalle sakinlerinden biri "Geldik, baktık ceset ön koltukta başına bir poşet geçirmiş. Arka koltukta iki tane tüp açmış, piknik tüpü. Kendi kendine intihar etmiş. 3-4 saattir burada. Saat 2'den beri buradaymış" dedi.