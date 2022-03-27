Küçükçekmece’de otomobilin takla atması sonucu 1’i ağır 6 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de kavşağı fark edemeyen sürücü kontrolünü kaybettiği araçla takla attı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Küçükçekmece Atakent Mahallesi 223. Caddede saat 02.00 civarlarında, Murat Yılmaz idaresindeki otomobil, süratinin fazla olması sebebiyle kavşağı fark edemedi.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Süratli şekilde kavşağa giren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil takla attı.





1'İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Takla atan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.





YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri takla atan otomobilde sıkışan 6 kişiyi çıkardı. Yaralılar ambulans ile Kanuni Sultan Süleyman ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.



