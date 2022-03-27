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    Küçükçekmece’de otomobilin takla atması sonucu 1’i ağır 6 kişi yaralandı

    Küçükçekmece'de kavşağı fark edemeyen sürücü kontrolünü kaybettiği araçla takla attı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 27.03.2022 - 03:43
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    Küçükçekmece’de otomobilin takla atması sonucu 1’i ağır 6 kişi yaralandı

    Küçükçekmece Atakent Mahallesi 223. Caddede saat 02.00 civarlarında, Murat Yılmaz idaresindeki otomobil, süratinin fazla olması sebebiyle kavşağı fark edemedi.

    OTOMOBİL TAKLA ATTI

    Süratli şekilde kavşağa giren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil takla attı.

    Küçükçekmece’de otomobilin takla atması sonucu 1’i ağır 6 kişi yaralandı #1

    1'İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

    Takla atan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.

    Küçükçekmece’de otomobilin takla atması sonucu 1’i ağır 6 kişi yaralandı #2

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri takla atan otomobilde sıkışan 6 kişiyi çıkardı. Yaralılar ambulans ile Kanuni Sultan Süleyman ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

    Otomobil çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Küçükçekmece’de otomobilin takla atması sonucu 1’i ağır 6 kişi yaralandı #3


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