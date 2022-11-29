Petrol
85.89
2.38%
Euro
19.2988
0.21%
Dolar
18.638
0.06%
Altın
1.053
1.03%
Borsa
4962
0.00%
Bitcoin
311.895
1.30%
BTXN Coin
5.76
0.17%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Küçükçekmece'de polislere çarpan sürücü kaçtı

    Aracıyla Yunus polislerine çarpan sürücü olay yerinden kaçarken, polisler yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • 29.11.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 17:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece'de polislere çarpan sürücü kaçtı

    Küçükçekmece Halkalı Gümrük yolu üzerinde kaza meydana geldi.

    Kanarya istikametine giden ve sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen araç, aynı yöne giden seyir halindeki Yunus polislerine çarptı.

    Polislere çarpıp kaçtı

    Çarpmanın etkisiyle polisler yere savurulurken, sürücü ise kaçtı.

    Polislere ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı polisleri hastaneye kaldırdı.

    Şüpheli her yerde aranıyor

    Yunus polislere ait motosiklet ise meslektaşları tarafından götürüldü. Olay yerindeki incelemenin ardından polis, şüpheli araç ve sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

    Küçükçekmece de polislere çarpan sürücü kaçtı #1


    Televizyon karnesi: Reytinglerde TOTAL ve AB nedir? 1 reyting kaç kişi demektir?
    Medya

    Televizyon karnesi: Reytinglerde TOTAL ve AB nedir? 1 reyting kaç kişi demektir?

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Kamerun'da Onana krizi yaşanıyor
    Dünya Kupası

    Kamerun'da Onana krizi yaşanıyor

    Görüş Bildir