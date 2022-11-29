Küçükçekmece'de polislere çarpan sürücü kaçtı

Aracıyla Yunus polislerine çarpan sürücü olay yerinden kaçarken, polisler yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece Halkalı Gümrük yolu üzerinde kaza meydana geldi.

Kanarya istikametine giden ve sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen araç, aynı yöne giden seyir halindeki Yunus polislerine çarptı.

Polislere çarpıp kaçtı

Çarpmanın etkisiyle polisler yere savurulurken, sürücü ise kaçtı.

Polislere ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı polisleri hastaneye kaldırdı.

Şüpheli her yerde aranıyor

Yunus polislere ait motosiklet ise meslektaşları tarafından götürüldü. Olay yerindeki incelemenin ardından polis, şüpheli araç ve sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.