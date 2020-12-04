Can kaybının yaşanmadığı kazada 3 kişi yaralanırken, araç ve dükkanda maddi hasar oluştu.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Hakim E. idaresindeki personel servis aracı, cadde üzerinde seyir halinde ilerlerken freni boşaldı.

Sürücü çevre güvenliği için servis aracını bir binaya doğru kırıp bir markete girdi.

3 PERSONEL YARALANDI

Faciadan kıl payı dönülen kazada serviste bulunan şoför Hakim E, Ceylan T. ve Hayrettin D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"FRENİ BOŞALINCA BİLEREK DİREKSİYONU KIRDI"

Kaza sonrası araçta ve dükkanda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kazaya tanık olan Abdullah Mecit, şok olduklarını belirterek, “Sabah işe gelirken freni boşalıyor, bilinçli olarak dükkana aracı kırıyor. Servis aracının içinde 3 kişi vardı, çok şükür bir şeyleri yoktu” dedi.

Küçükçekmece’de servis aracı markete girdi: 3 yaralı ViDEO