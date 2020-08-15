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    Küçükçekmece'de, servis minibüsü yandı

    Fevzi Çakmak Mahallesi'nde servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • AA
    • 15.08.2020 - 08:05
    • Güncelleme : 15.08.2020 - 08:05
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    Küçükçekmece'de, servis minibüsü yandı

    İstanbul Küçükçekmece'de, bir iş yerinin çalışanlarını taşıyan Salih Ezer idaresindeki 34 LAK 811 plakalı servis minibüsünde Fevzi Çakmak Mahallesi Edip Sokak'a geldiği sırada yangın çıktı.

    Minibüsteki iki yolcu ve sürücü araçtan inerken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Küçükçekmece de, servis minibüsü yandı #1

    ÇEVREDEKİ BİR DAİRENİN CAMLARI DA ZARAR GÖRDÜ

    Yangın sırasında park halindeki bir otomobil ile çevredeki bir dairenin camları zarar gördü.

    Minibüste hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Küçükçekmece'de, servis minibüsü yandı VİDEO


    Küçükçekmece de, servis minibüsü yandı #2

    Küçükçekmece de, servis minibüsü yandı #3

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