Küçükçekmece'de sevgilisini öldürüp serbest bırakılan katil tutuklandı

2016 yılında sevgilisini av tüfeğiyle öldüren katil serbest bırakılmıştı. Tekrar görülen davada katil, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Küçükçekmece'de 19 Nisan 2016 tarihinde üniversite öğrencisi olan Egemen Vardar hakkında, kız arkadaşı Yağmur Önüt'ü babaannesinin evinde av tüfeğiyle vurarak hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

KARAR BOZULDU

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Egemen Vardar'a, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Tarafların itirazı üzerine dosya, Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğunu bu nedenle sanığın 'Olası kastla öldürme' suçundan ceza alması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.

DURUŞMADA TARAFLAR HAZIR BULUNDU

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya duruşmaya, tutuksuz sanık Egemen Vardar ve Yağmur Önüt'ün annesi katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

"BEN YAŞAMIYORUM ZATEN, HAPSE GİRMEYE KORKUM YOK"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Egemen Vardar, "Öncelikle bu bir kadın cinayeti değildir. Cinayet bilerek isteyerek yapılır. Ancak ben eylemi bilerek, isteyerek gerçekleştirmedim. Ben kimseyi tehdit de etmedim ve tehditten dolayı hakkımda açılmış bir dava bulunmamaktadır. Yağmuru kaybettim ve benim için hayat bitti. Ben hapse girmemek için bunları söylüyor değilim. Ben evleneceğim insanı kaybettim. Çok üzgünüm. Ben sevdiğim ve evleneceğim kişiyi kaybettim. Burada istemedim. Yağmur'u ben kaybettim. Ben yaşamıyorum ki zaten hapse girme korkum yok. Benim kaybım çok büyük, üstüne üstlük 6 yıldır iftiraya uğruyorum. Benim bu olaydan dolayı vicdanım rahat. Takdir sizin suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

16 YIL 8 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Duruşmada sanık avukatı savunma yaparken anne gözyaşlarını tutamadı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Egemen Vardar'ın "olası kast ile öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması tabinde bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Egemen Vardar'a "Olası kastla öldürme" suçunda 16 yıl 8 ay hapis cezası vererek, tutukladı.

"6 YILDIR KIZIMIN KEMİĞİ BİLE KALMADI DAHA YENİ CEZA VERDİLER"

Duruşma sonrası Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yapan Sevgi Gürselen, "Benim kızımın yaşadığı yıl kadar bile ceza vermediler. 6 yıl uğraştık 16 yıl ceza aldı. Benim kızımın bedenine 6 yıldır bedel biçememişlerdi. Bunun bedeli 16 yılmış. Biz bunu bu insanlar olmasa yapamazdık. Çok şükür ki bugün kızımın katili tutuklandı. Kızım için bu dünyada yapacak bir şeyim kalmadı. Artık yasımı tutmak istiyorum. Medya olmasaydı, bu kadınlar olmasaydı, benim sesimi kimse duymayacaktı. Bunu birlikte başardık, hepinizden Allah razı olsun. 6 yıldır benim kızımın kemiği bile kalmadı. Daha yeni ceza verdiler. Geç gelen adalet, adalet midir? Benim kızım geri gelmeyecek. Boşu boşuna uğraştırdılar. İçeride yalanlar söylediler. Benim kızımı içerde yüzlerce farklı şekilde öldürdüler. Ben bunları dinledim. Kafamda bin türlü öldürülmüş hali var. Bana bunu yaşattılar. 16 yıl ceza aldı. Benim suçum ne ömrüm boyunca ben kızımın binlerce şekilde öldürülmüş halini hayal ederek yaşayacağım." şeklinde konuştu.

"YETERLİ BİR KARAR DEĞİL"

Yağmur Önüt'ün avukatı Esin Yeşilırmak, "Yargıtay'dan dönen dosyanın karar duruşmasıydı bugün ve sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Tek tesellimiz bir kadın katilinin aramızda dolaşmıyor olması. 6 yılın sonunda nihayet tutuklama kararı çıktı. Yeterli bir karar değil. Biz yine itirazlarımızı yapacağız. Biz biliyoruz ki Yağmur kasten öldürüldü. Adaleti 6 yıl önce sağlayabilecek mahkeme boşu boşuna bu süreci uzattı." ifadelerini kullandı.

İDDİANAME

İddianamede, Küçükçekmece'de 19 Nisan 2016'da sanık Egemen Vardar'ın halasının evine kız arkadaşı Yağmur Önüt ile gittiği ve evde şakalaştıkları sırada tüfeğin ateş alması sonucu Önüt'ün hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede, Vardar hakkında taksirle ölüme neden olmak suçundan 9 yıl hapis istemiyle Küçükçekmece Adliyesi'nde dava açıldı.

BOYUN BÖLGESİNDE MADENİ PARA BOYUTUNDA DELİK

Dosyaya giren bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi. Rapora göre av tüfeğinin hiçbir arızasının bulunmadığı, sanığın yakın mesafeden hedef alarak maktule ateş ettiği belirtildi. Bilirkişi raporunda saçmaların toplu olarak hiç dağılmadan maktulün boyun bölgesine isabet ettiği, madeni para boyutunda bir delik açıldığı belirlendiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Küçükçekmece 6.Asliye Ceza Mahkemesi de bilirkişi raporu üzerine görevsizlik kararı vererek dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Sanık, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılanıyordu.





