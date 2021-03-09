Sokak ortasında saldırıya uğrayan şahıs hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'ne bağlı İskete Sokak’ta bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı şahıs, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yakında bulunan bir hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganın kaçtığı anlara ilişkin görüntüler ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 1 yaralı VİDEO