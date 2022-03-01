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    Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 7 yaralı

    İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 03:18
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 03:36
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    Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 7 yaralı

    Saat 23.45’te Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde bulunan bir kuaför dükkanı, araba ile gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

    7 KİŞİ YARALANDI

    Bu esnada içeride bulunan çok sayıda kişi, vücutlarının farklı yerlerinden yarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 7 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 7 yaralı #1

    YARALI GENCİN DURUMU AĞIR

    Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, yaralanan 7 kişiden 19 yaşındaki S.G’nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 7 yaralı #2

    GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

    Olay yerine gelen polis ekipleri caddenin giriş ve çıkışlarının araç ile yaya trafiğine kapattı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği kuaför dükkanı ve çevresinde geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Olayla ilgili inceleme çalışma devam ediyor.

    Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 7 yaralı #3

    Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 7 yaralı #4


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