Küçükçekmece’de sürücü kursu eğitmenine otomobil çarptı

Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin çarptığı Kader Kuday kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı kameraya yansıdı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent 4. Cadde üzerinde seyir halinde olan 34 DYH 958 plakalı aracın sürücüsü Ercan A., gizli buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti.

DİREKSİYON EĞİTMENİNE ÇARPTI

Kaymanın etkisiyle sol şeritten en sağ şeride geçen otomobil önce bir araca, ardından da aracı başında bulunan sürücü kursu öğretmeni Kader Kuday’a çarptı.Çarpmanın etkisiyle Kuday iki otomobil arasında sıkışırken, kazaya yol açan araç refüje çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada bacakları kopan ve ağır şekilde yaralanan Kuday, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Sürücü Ercan A. gözaltına alınırken, feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"BU KAZA DEĞİL CİNAYET"

Kader Demirkol'un meslektaşı Olgun Çika, "Olay tamamen hızla alakalı. Alkol, bilinçsiz sürücü. Bu kaza değil kaza istenmeyerek olur, bu cinayet. Olan bizlere oldu. Yaralandı. Kan kaybı yüksekti kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Kazaya neden olan sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

Küçükçekmece’deki kazada sürücü kursu öğretmeni hayatını kaybetti