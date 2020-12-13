Euro
9.5034
-0.92%
Dolar
7.8421
-0.61%
Altın
463.92
-0.41%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
151.241
4.27%
EXEN Coin
10.74
1.32%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Küçükçekmece'de sürücünün markete daldığı an

    Küçükçekmece'de bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir araca çarptı, sonra da marketin manav reyonuna girdi.
    • İHA
    • 13.12.2020 - 15:30
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 15:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece'de sürücünün markete daldığı an

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen olayda, aracıyla bir sokağa girmek için dönüş yapan sürücü önce sokakta park halinde bulunan araca çarptı, ardından da bir marketin manav reyonuna girdi.

    Bu sırada market önünde bekleyen vatandaşlar kazadan kıl payı kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    KAZA YAPAN KADIN KISITLAMADAN MUAF ÇIKTI

    Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri, kaza yapan kadının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu belirledi.

    Daha sonra kadının ifadesini alan ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

    Küçükçekmece’de kadın sürücü markete daldı VİDEO

    kaza

    kaza

    kaza

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir