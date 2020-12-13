Küçükçekmece'de sürücünün markete daldığı an

Küçükçekmece'de bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir araca çarptı, sonra da marketin manav reyonuna girdi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen olayda, aracıyla bir sokağa girmek için dönüş yapan sürücü önce sokakta park halinde bulunan araca çarptı, ardından da bir marketin manav reyonuna girdi.

Bu sırada market önünde bekleyen vatandaşlar kazadan kıl payı kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KAZA YAPAN KADIN KISITLAMADAN MUAF ÇIKTI

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri, kaza yapan kadının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu belirledi.

Daha sonra kadının ifadesini alan ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Küçükçekmece’de kadın sürücü markete daldı VİDEO