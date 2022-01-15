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- Küçükçekmece'de sürücünün önünü kesti, kazaya neden oldu
Küçükçekmece'de sürücünün önünü kesti, kazaya neden oldu
Aynı yönde ilerleyen otomobil sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.Önünü kestiği otomobile arkadan gelen taksinin çarpmasına neden olan sürücü, ardından aracıyla kaçtı.
- DHA
- 15.01.2022 - 09:49
İstanbul Küçükçekmece D 100 Karayolu Topkapı istikametinde yaşanan kazada iddiaya göre, aynı yönde ilerleyen otomobil sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
ÖNÜNÜ KESTİĞİ ARACA ARKADAN GELEN TAKSİ ÇARPTI
Karşılıklı laf atışması sonrası sürücü ,hafif ticari aracıyla otomobilin önünü kesti. Ardından akan trafikte duran otomobile, arkadan gelen taksi çarptı.
ÇARPAN SÜRÜCÜ KAÇTI
Kazaya neden olan sürücü, hafif ticari aracıyla kaçtı.