Euro
15.4280
-0.99%
Dolar
13.5192
-0.46%
Altın
789.6610
-0.71%
Borsa
2,072.93
0.11%
Bitcoin
586.968
0.82%
BTXN Coin
33.40
-1.15%
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Küçükçekmece'de sürücünün önünü kesti, kazaya neden oldu

    Aynı yönde ilerleyen otomobil sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.Önünü kestiği otomobile arkadan gelen taksinin çarpmasına neden olan sürücü, ardından aracıyla kaçtı.
    • DHA
    • 15.01.2022 - 09:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece'de sürücünün önünü kesti, kazaya neden oldu

    İstanbul Küçükçekmece D 100 Karayolu Topkapı istikametinde yaşanan kazada iddiaya göre, aynı yönde ilerleyen otomobil sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    ÖNÜNÜ KESTİĞİ ARACA ARKADAN GELEN TAKSİ ÇARPTI

    Karşılıklı laf atışması sonrası sürücü ,hafif ticari aracıyla otomobilin önünü kesti. Ardından akan trafikte duran otomobile, arkadan gelen taksi çarptı.

    ÇARPAN SÜRÜCÜ KAÇTI

    Kazaya neden olan sürücü, hafif ticari aracıyla kaçtı.

    Küçükçekmece de sürücünün önünü kesti, kazaya neden oldu #1

    Küçükçekmece de sürücünün önünü kesti, kazaya neden oldu #2

    Küçükçekmece de sürücünün önünü kesti, kazaya neden oldu #3


    Görüş Bildir