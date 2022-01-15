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Küçükçekmece'de sürücünün önünü kesti, kazaya neden oldu

Küçükçekmece'de sürücünün önünü kesti, kazaya neden oldu

Aynı yönde ilerleyen otomobil sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.Önünü kestiği otomobile arkadan gelen taksinin çarpmasına neden olan sürücü, ardından aracıyla kaçtı.