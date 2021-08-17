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    Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

    İstanbul Küçükçekmece'de küçük çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi. Şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.08.2021 - 23:11
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    Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

    Saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddialara göre yabancı uyruklu şüpheli, küçük çocuklara taciz girişiminde bulundu.

    MAHALLELİNİN ELİNDEN POLİS ALDI

    Şüpheliyi görenler duruma müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sevk edildi. Şüpheliyi, mahallelinin elinden polis aldı. Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü.

    "TAKİP EDİP YAKALADIK, BİZE 'İRANLIYIM' DEDİ"

    Mahalle sakini Yusuf Yıldız, "Daha önce de bu olay oldu. Komşuların çocukları 'Bu adam bize sarkıntılık ediyor' dediler. Takip edip, yakaladık. Bize 'İranlıyım' dedi. Türkçesi zayıftı" diye konuştu.

    Küçükçekmece de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı #1

    Küçükçekmece de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı #2

    Küçükçekmece de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı #3

    Küçükçekmece de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı #4

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