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Küçükçekmece’de takip edildiğinden şüphelenip, silahını ateşledi

Küçükçekmece’de takip edildiğinden şüphelenip, silahını ateşledi

Para çekmek için bankaya gittiği sırada kendisini takip ettiğinden şüphelendiği şahısla tartışmaya başlayan adam, yanında getirdiği silah ile şahsı göğsünden yaraladı.