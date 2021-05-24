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    Küçükçekmece’de takip edildiğinden şüphelenip, silahını ateşledi

    Para çekmek için bankaya gittiği sırada kendisini takip ettiğinden şüphelendiği şahısla tartışmaya başlayan adam, yanında getirdiği silah ile şahsı göğsünden yaraladı.
    • DHA
    • 24.05.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 17:06
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    Küçükçekmece’de takip edildiğinden şüphelenip, silahını ateşledi

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde bankadan para çekmeye giden Bayram Y. (45) isimli şahıs, bir kişinin kendisini takip ettiğinden şüphelendi.

    Daha sonra, şüphelendiği Abdülbaki G. isimli şahıs ile tartışmaya başladı.

    Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    KAMERAYA YANSIDI

    Silahını ateşleyen Bayram Y., Abdülbaki G.’yi göğsünden vurarak ağır yaraladı.

    O anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

    Küçükçekmece’de takip edildiğinden şüphelenip, silahını ateşledi VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralanan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Abdülbaki G.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elindeki silahla olay yerinde bekleyen Bayram Y.’yi gözaltına aldı.

    Küçükçekmece’de takip edildiğinden şüphelenip, silahını ateşledi #1

    Küçükçekmece’de takip edildiğinden şüphelenip, silahını ateşledi #2

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