Sokakta yürüyen 1 kişi, kimliği bilinmeyen 2 şahsın saldırısına uğradı. Şahısların tekme, yumruk ve sopayla saldırı anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Söğütlüçeşme Mahallesi’ne bağlı 1’inci Yılmaz Sokak’ta, geçtiğimiz günlerde, iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta bulunan bir kişiye tekme, yumruk ve sopa ile saldırdı.

Yaşanan saldırı anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TEKME, YUMRUK VE SOPA İLE SALDIRDILAR

Görüntülerde bir kişinin sokak içerisinde koştuğu, iki kişinin de kovaladığı görüldü. Görüntülerin devamında ise iki kişinin, kovaladıkları kişiye tekme, yumruk ve sopa ile vurduğu anlar yer aldı.

Küçükçekmece’de, tekmeli ve sopalı saldırı kamerada

