Euro
15.62
0.30%
Dolar
13.93
0.62%
Altın
861.82
1.32%
Borsa
1968
1.10%
Bitcoin
602.002
12.73%
BTXN Coin
37.51
2.54%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Küçükçekmece’de, tekmeli ve sopalı saldırı kamerada

    Sokakta yürüyen 1 kişi, kimliği bilinmeyen 2 şahsın saldırısına uğradı. Şahısların tekme, yumruk ve sopayla saldırı anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 13:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece’de, tekmeli ve sopalı saldırı kamerada

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Söğütlüçeşme Mahallesi’ne bağlı 1’inci Yılmaz Sokak’ta, geçtiğimiz günlerde, iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta bulunan bir kişiye tekme, yumruk ve sopa ile saldırdı.

    Yaşanan saldırı anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    TEKME, YUMRUK VE SOPA İLE SALDIRDILAR

    Görüntülerde bir kişinin sokak içerisinde koştuğu, iki kişinin de kovaladığı görüldü. Görüntülerin devamında ise iki kişinin, kovaladıkları kişiye tekme, yumruk ve sopa ile vurduğu anlar yer aldı.

    Küçükçekmece’de, tekmeli ve sopalı saldırı kamerada 

    Küçükçekmece’de, tekmeli ve sopalı saldırı kamerada #1

    Küçükçekmece’de, tekmeli ve sopalı saldırı kamerada #2


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!

    Rus haber ajansına saldırı: Tecrit edildik
    Dünya

    Rus haber ajansına saldırı: Tecrit edildik

    Tılsımlı, sürprizlerle dolu bir kitap: Dolunay İki Gece Sürer
    Kitap

    Tılsımlı, sürprizlerle dolu bir kitap: Dolunay İki Gece Sürer

    Görüş Bildir