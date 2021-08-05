Gece saatlerinde otomobili ile caddeye ters yönden giren sürücü, park halindeki 4 araca çarptı. Beşinci araca çarparak durabilen sürücü, vatandaşlar tarafından darbedilmek istendi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde gece saatlerinde seyir halinde bir otomobil, hızlı bir şekilde ters yönden Halkalı Caddesi'ne girdi.

Park halindeki 4 araca çarpan sürücü, beşinci araca çarparak durabildi.

KAMERAYA YANSIDI

Otomobilleri zarar gören vatandaşlar, caddeye ters yönden giren sürücüyü darbetmek istedi.

Çıkan arbede, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Küçükçekmece’de ters yönden caddeye girdi, 5 araca çarptı VİDEO

