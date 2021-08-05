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    Küçükçekmece’de ters yönden caddeye girdi, 5 araca çarptı

    Gece saatlerinde otomobili ile caddeye ters yönden giren sürücü, park halindeki 4 araca çarptı. Beşinci araca çarparak durabilen sürücü, vatandaşlar tarafından darbedilmek istendi.
    • DHA
    • 05.08.2021 - 15:58
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 16:07
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    Küçükçekmece’de ters yönden caddeye girdi, 5 araca çarptı

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde gece saatlerinde seyir halinde bir otomobil, hızlı bir şekilde ters yönden Halkalı Caddesi'ne girdi.

    Park halindeki 4 araca çarpan sürücü, beşinci araca çarparak durabildi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Otomobilleri zarar gören vatandaşlar, caddeye ters yönden giren sürücüyü darbetmek istedi.

    Çıkan arbede, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Küçükçekmece’de ters yönden caddeye girdi, 5 araca çarptı VİDEO

    Küçükçekmece’de ters yönden caddeye girdi, 5 araca çarptı #1

    Küçükçekmece’de ters yönden caddeye girdi, 5 araca çarptı #2

    Küçükçekmece’de ters yönden caddeye girdi, 5 araca çarptı #3

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