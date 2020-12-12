Bariyerlere çarparak sürüklenen tır yolda ters dönerek dururken, kabinde sıkışarak yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece D-100 Karayolu Sefaköy rampası Topkapı istikametinde seyir halinde olan 21 AU 521 plakalı tırın sürücüsü Ekrem A., direksiyon hakimiyetini kaybederek metrobüs bariyerlerine çarptı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürüklenmeye başlayan tır, D-100 karayolunu tamamen kapatarak durabildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yol ve metrobüs bariyerlerinin büyük hasar aldığı kazada bazı asfalt bölümleri büyük parçalar halinde koparak yola savruldu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü Ekrem A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Küçükçekmece'de tır metrobüs bariyerlerine çarptı VİDEO

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YOLU AÇMA ÇALIŞMASI 2 SAAT SÜRDÜ

Tırın yatay şekilde yolda durmasıyla trafik tamamen durdu. Polis ekipleri yan yoldan tek şeritte trafiğin akşını sağlamaya çalışırken bazı araçlar da sahil yoluna doğru yönlendirildi.

Tır kaza yerine gelen çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra yolun hasar alan kısmında bulunan şerit kapatılarak D-100 karayolu Topkapı istikametine 2 şerit trafiğe açıldı.