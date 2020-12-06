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    Küçükçekmece'de TOMA devrildi

    Refüje çarparak devrilen TOMA'da bulunan 2 polis memuru, kazayı yara almadan atlattı.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 09:29
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 09:44
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    Küçükçekmece'de TOMA devrildi

    Küçükçekmece D-100 karayolu yanyolda seyir halinde olan toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), refüje çarparak devrildi.

    Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    YARALANMA YA DA CAN KAYBI YAŞANMADI

    TOMA'nın içinde bulunan 2 polis memuru kazayı yara almadan atlattı. Devrilen TOMA'nın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

    Küçükçekmece'de TOMA devrildi ViDEO

    Küçükçekmece de TOMA devrildi #1

    Küçükçekmece de TOMA devrildi #2

    Küçükçekmece de TOMA devrildi #3

    Küçükçekmece de TOMA devrildi #4

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