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    Küçükçekmece’de trafiğin ortasında drift atan şahsa para cezası verildi

    Attığı drift ile hem kendini hem trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan şahıs, o anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Polis, şahsı gözaltına alarak para cezası verdi.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 12:35
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    Küçükçekmece’de trafiğin ortasında drift atan şahsa para cezası verildi

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Birinci İkitelli Caddesi üzerinde bir şahıs, dakikalarca abart egzozlu aracıyla drift attı.

    Yaptığı hareketler ile hem kendini hem trafikteki diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan şahıs, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

    POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Görüntüler üzerinde harekete geçen polis ekipleri, arabanın plakasından sürücünün kimlik tespitini yaptı.

    Sebahattin Ç. isimli sürücü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

    Şahsa drift attığı için 6 bin 700 lira, abart egzoz kullandığı için bin 339 lira ve usulsüz çakar-siren tertibatı kullandığı için de bin 339 lira olmak üzere toplamda 9 bin 378 lira idari para cezası uygulandı.

    Ayrıca sürücü belgesine de 2 ay süre ile geçici olarak el konuldu.

    Küçükçekmece’de trafiğin ortasında drift atan maganda ViDEO

    Küçükçekmece’de trafiğin ortasında drift atan şahsa para cezası verildi #1

    Küçükçekmece’de trafiğin ortasında drift atan şahsa para cezası verildi #2

    Küçükçekmece’de trafiğin ortasında drift atan şahsa para cezası verildi #3

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