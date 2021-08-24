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    Küçükçekmece'de trafikte silahlı saldırı: 1 ölü

    Trafik ışıklarında bekleyen Azerbaycan uyruklu sürücü, motosikletle yanına yaklaşan akrabası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan ile olaya karışan iki şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 24.08.2021 - 16:37
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 17:21
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    Küçükçekmece'de trafikte silahlı saldırı: 1 ölü

    22 Haziran'da İstanbul Küçükçekmece'de otomobili ile seyir halinde olan 35 yaşındaki Rıshal Hasanov, trafik ışıklarında durduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

    Motosiklet üzerindeki iki kişiden biri, araca şoför kısmından 4-5 el ateş etti.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Şüpheliler olay yerinden hızla kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Hasanov, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

    Küçükçekmece'de trafikte silahlı saldırı: 1 ölü ViDEO

    Küçükçekmece de trafikte silahlı saldırı: 1 ölü #1

    ÇALINTI MOTORLA CİNAYET

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin olay yerine yakın bir sokakta çalıntı olduğu öğrenilen motosikleti ateşe verip yakmaya çalıştıkları, yangının çevredekiler tarafından söndürüldüğü tespit edildi.

    Küçükçekmece de trafikte silahlı saldırı: 1 ölü #2

    SALDIRGAN AKRABASI ÇIKTI

    Teknik takibe başlayan ekipler, Küçükçekmece'den Ümraniye'ye kadar güvenlik kameralarından şüphelileri takip etti. Şüphelilerin Hasanov'un akrabası Ragıp H., Shamil H.(28) ve Kurban T. (48) oldukları tespit edildi.

    Küçükçekmece de trafikte silahlı saldırı: 1 ölü #3

    3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI: BİRİ METROBÜSTE YAKALANDI

    Ekipler, şüphelilerden Ragıp H. ve Shamil H.'yi Küçükçekmece'deki evlerinde, Kurban T.'yi ise takip sırasında Mecidiyeköy'de metrobüste yakaladı. Şüphelilerin, daha önce aile içi sebeplerden dolayı husumetli olduğu öne sürüldü. 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Küçükçekmece de trafikte silahlı saldırı: 1 ölü #4

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