Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Acil Tıp teknisyeni Tuğçe S., kendisine para vermeyen annesi Sevilay Palabıyık'ı satırla öldürdükten sonra kafasını kesip günlerce tencerede sakladı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Acil Tıp teknisyeni Tuğçe S., iki gün önce 67 yaşındaki annesi Sevilay Palabıyık ile tartıştı.

İddiaya göre Tuğçe S., tartışma sırasında annesini öldürmekle tehdit etti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Bunun üzerine korkan anne Palabıyık, polise ve savcılığa giderek şikayette bulundu. Anne Palabıyık'ın bir komşusuna da kızının kendisini öldüreceğinden şüphelendiğini söylediği öğrenildi. Annenin şikayeti üzerine Tuğçe S. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Küçükçekmece'de vahşet: Annesini öldürüp, kafasını kesti VİDEO

ANNESİNİ SATIRLA KATLETTİ

Ancak eve dönen Tuğçe S., annesini satırla öldürdü. Kan donduran cinayet, Palabıyık'ın bir komşusunun şüphesi üzerine ortaya çıktı.

Sevilay Palabıyık'tan haber alamayan komşusu, bu sabah ısrarla kapıyı çaldı. Kapıyı açan katil zanlısı Tuğçe S., önce annesini tatile gittiğini, ardından da rahatsız olduğunu söyledi. Durumdan şüphelenen komşu, polise haber verdi. Eve gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde anne Palabıyık'ın cesedi ile karşılaştı. Evde yapılan uzun aramalar sonunda Palabıyık'ın bedeninde ayrılan kafası, bir tencere içerisinde bulundu.

VÜCUDUNU PARÇALARA AYIRDI, KAFASINI TENCEREDE SAKLADI

4 yıl önce şizofreni tanısı konulduğu ancak tedavi olmayı reddettiği öğrenilen Tuğçe S.'nin, annesini öldürdükten sonra başını kesip mutfaktaki bir tencerenin içine koyduğu, daha sonra da tencerenin içini suyla doldurduğu belirlendi. Tuğçe S.'nin daha sonra annesinin sol bacağını kestiği, bacağındaki etleri kemiklerinden sıyırıp bir leğenin içine koyduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı Tuğçe S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Palabıyık'ın cesedi, ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

"KESMİŞ DOĞRAMIŞ"

Olayı anlatan Palabıyık'ın bir komşusu, "Çok iyi bir insandı. Kendi halinde zararsız güzel yürekli bir insandı. Kesmiş doğramış, kafasını tencereyle dolabın üzerine koymuş. Bedeni de banyoda leğendeymiş. Sürekli kavga ediyorlarmış. Kızını tanımam genç bir kızdı hemşireymiş. Senelerdir birkaç sefer gördüm." ifadelerini kullandı.