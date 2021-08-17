Gürültü yapan mazgal, vatandaşların şikayeti üzerine İSKİ ekipleri tarafından değiştirildi. Ekiplerin mazgalın etrafını çukur olarak bırakması, daha fazla gürültüye neden oldu.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde Kanarya Mahallesi İstasyon Caddesi’nde gürültüye sebep olan mazgal, vatandaşların şikayeti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon (İSKİ) ekipleri tarafından değiştirildi.

Ekipler, yeni mazgalı yerleştirdikten sonra etrafını doldurmadan çukur olarak bıraktı.

Trafik akışının yoğun olduğu caddede, kaza riskinin doğmasının yanı sıra eskisinden daha çok gürültü oluştu.

YARIM ÇALIŞMAYA TEPKİ

Çevredeki vatandaşlar, yapılan yarım çalışmaya tepki gösterdi.

Esnaf, yarım bırakılan çalışma bölgesine ‘Dikkat çökebilir, İSKİ çalışmıyor, mahalle sakinleri' yazılı bir pankart astı.

“HER YERİ ARADIK İLGİLENEN YOK”

Esnaflardan Esat Gürcü, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir haftadır bu durumdayız. Ben burada esnafım, baklavacı dükkanım var. Burada ses oluyor, tabela koyduk ama o da kırıldı. Burada belediye otobüsü geliyor, zor geçiyor kaldırıma çıkıyor, ışıklarda zor durdu. Bir haftadır burayı bir türlü düzeltmediler. Büyükşehir’i aradık, İSKİ’yi aradık her yeri aradık, ilgilenen yok. Mahalle sakinleri binadaki kimse uyuyamıyor gece sesten. Biz bunu koymazsak, millet uyuyamıyor. Bunu koyduk, bu da kırıldı.”

Küçükçekmece’de vatandaşlardan İSKİ’ye pankartlı tepki VİDEO

