Küçükçekmece’de yakalanan DEAŞ’lı canlı bomba tutuklandı

DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu örgüt üyesi canlı bomba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Örgüt üyesinden ele geçirilen dijital materyallerin incelemesi ise sürüyor.

DEAŞ terör örgütünün karanlık planı deşifre edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman’ın yakalanması için operasyonun düğmesine basmıştı.

Küçükçekmece’de bir evde yakalanan yabancı uyruklu terörist, ifade işlemleri için İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ne getirilmişti.

Tutuklandı

Geçtiğimiz 24 Mayıs’ta TEM Şubede ifadesi alınan DEAŞ üyesi, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

Anas Abbud Alşahi Bnaman’ın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı canlı bomba, İstanbul’da yakalandı VİDEO

Deşifresi henüz tamamlanamadı

Örgüt üyesinden ele geçirilen dijital materyaller, İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerince incelemeye alındı.

İHA’nın haberine göre; deşifresi henüz tamamlanmayan materyallerin incelenmesinin ardından intihar saldırısı girişiminin ayrıntılara ulaşılacak.