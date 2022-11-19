Küçükçekmece'de yakalanan hırsız bina sakinlerini oyalayıp kaçtı

Apartmana giren hırsızı yakalayan bina sakinleri, polisi bekledikleri sırada şüpheliyi ellerinden kaçırdı.

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir şahıs mahallede bulunan bir binaya hırsızlık amacıyla girdi.

O sırada uyanık olan bina sakinleri şüpheliyi fark etti ve yakaladı.

Mahalleli hırsızı yakaladıktan sonra sokağa inerek polis ekiplerini aradı ve ihbarda bulundu.

Hırsız dikkatleri dağıtıp kaçtı

Bina sakinleri ihbar üzerine polisi bekledikleri sırada, hırsız mahalleliyi konuşturup dikkat dağıttı ve vatandaşlarından elinden kaçarak kayıplara karıştı.

İHA'nın haberine göre, şüphelinin kaçması ve vatandaşların kovaladığı anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yakaladıkları hırsızı ellerinden kaçırdılar VİDEO